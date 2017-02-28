В Одессе при поддержке ЕС стартовал проект помощи в трудоустройстве для переселенцев из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник на пресс-конференции сообщила консультант проекта Инна Тымчик.

Заявки принимаются до 21 марта. Планируется набрать группу из 250 человек в возрасте от 18 до 60 лет, которых устроит одно из трех направлений проекта. Планируется, что до 30% соискателей составят жители Одессы и Одесской области, оказавшиеся в кризисной ситуации.

Первое направление - помощь в становлении микропредпринимательства. Каждый грант составит порядка 2,5 тыс. долл.

«Это направление - помощь в создании малого бизнеса - предусмотрено для тех, кто имеет определенный опыт в ведении предпринимательской деятельности. Для тех, кто хотел бы расширить свой бизнес или начать что-то новое», - сказала Тымчик.

Участникам, успешно защитившим свои бизнес-планы, будет оказана помощь посредством грантов в приобретении техники или материалов, необходимых для успешного развития своего бизнеса.

Читайте такжеИнвестиционный советник Гройсмана рассказал о проблемах инвесторов в Украине

Кроме того, как отметила Тымчик, предпринимателям-выпускникам гарантируется консультативная (дополнительные тренинги, курсы и пр.) поддержка на протяжении года – до апреля 2018 года.

Второе направление проекта – самозанятость – предусмотрено для людей, у которых нет опыта предпринимательства, но которые хотели бы открыть новый вид деятельности, чтобы иметь возможность обеспечить себя и свою семью.

«Самозанятость не предполагает обязательную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности. Это направление призвано помочь реализовать себя в трудоустройстве людям, которые уже имеют какие-либо навыки. Здесь предусмотрена как консультативная помощь, так и помощь в приобретении какого-либо инвентаря или оборудования для осуществления индивидуальной трудовой деятельности», - отметила Тымчик. Сумма гранта – 800-900 долл.

Третье направление – профессиональное ориентирование – это возможность пройти обучение на различных профессиональных курсах, стоимость каждого курса около 450 евро.

Как отметил ассистент проекта Виктор Курсонис, 50-70% соискателей грантов обычно получают финансовую поддержку.

«Соблюдается гендерная политика – среди участников должно быть не менее 50% женщин. Обучение для всех участников бесплатно», - подчеркнул Курсонис.

Данный проект реализуется общественной организацией «Вера, Надежда, Любовь» в партнерстве с Международной организацией по миграции при финансовой поддержке ЕС.

Как сообщалось, Рада ратифицировала соглашение с ЕС о поддержке малого и среднего бизнеса на €2,3 миллиарда.