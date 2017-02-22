Рада ратифицировала соглашение с ЕС о поддержке малого и среднего бизнеса на €2,3 миллиарда

За принятие законопроекта №0130 «О ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)» за основу и в целом проголосовали 226 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

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Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук сообщил, что участие в этой программе будет способствовать выходу украинских предприятий на рынок ЕС, укреплению торговых связей с европейскими компаниями и привлечению иностранных инвестиций в Украину.

«COSME – это набор тематических проектов и программ на 2014-2020 годы с общим бюджетом 2,3 млрд евро. Присоединение к этой программе открывает украинским предприятиям доступ к трем компонентам программы: улучшению доступа предприятий на рынки, улучшению регуляторных условий функционирования предприятий, формированию культуры ведения бизнеса. Участие Украины позволит реализовать три компонента программы, по которым 21,5% бюджета программы предусмотрено на улучшение доступа на рынки, 11,5% - на улучшение условий для конкурентоспособности, 2,5% - на формирование культуры ведения бизнеса», - сказал Титарчук.

Он добавил, что принятие этого законопроекта позволит малому и среднему бизнесу привлечь деньги на материальные ресурсы для более качественной подготовки украинского бизнеса к свободной торговле с ЕС и будет способствовать улучшению бизнес-среды.

Согласно пояснительной записке к документу, взнос, который платит Украина в общий бюджет Европейского Союза для участия в программе COSME, устанавливается пропорционально среднегодовому бюджету программы COSME. Учитывая экономическую ситуацию Украины на момент подписания настоящего соглашения, Европейская комиссия предложила Украине исключительные условия участия в программе COSME - стороны согласились снизить размер "входного билета" до 501,084 тыс. евро на 2016 и 2017 годы, с возможностью последующего покрытия 50% от его объема за счет средств технической помощи ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в мае прошлого года подписали соглашение о присоединении нашей страны к программе поддержки малого и среднего бизнеса COSME.

Справка УНИАН. Украина стала восьмой страной за пределами ЕС, которые присоединились к программе COSME. Ранее в программу вошли Черногория, Македония, Молдова, Турция, Албания, Сербия и Армения. Программа COSME поддерживает проекты различной тематики, включая поддержку выхода на внешние рынки, улучшение условий для развития конкуренции, формирование культуры ведения бизнеса, снижение административного давления и защиту прав интеллектуальной собственности.