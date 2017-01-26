Доля ЕС в объеме украинского экспорта составила почти 38%, доля России сократилась до 10%

Доля европейского рынка в общем объеме украинского экспорта по итогам 11 месяцев 2016 года составила 37,5%, что в абсолютных цифрах составляет 12,2 млрд долл., и на 3,1% превышает аналогичный показатель 11 месяцев 2015 года.

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Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины.

Доля России в общем объеме экспорта, согласно материалам министерства, сократилась до 9,8% и составляет 3,2 млрд долл.

При этом в пятерку наибольших торговых партеров также вошли Египет (доля экспорта 6,2% - 2 млрд долл.), Турция (5,7% - 1,87 млрд долл.) и Китай (5,2% - 1,7 млрд долл.).

Что касается экспорта в ЕС, то ключевыми его статьями стали агропродукция (3,6 млрд долл.), металлургия (2,8 млрд долл.), машиностроение (порядка 2 млрд долл.), минеральные удобрения (1,2 млрд долл.), древесина и продукты ее переработки (816 млн долл.), продукция легкой промышленности (734 млн долл.), продукция химпрома (427 млн долл.). При этом положительную динамику показал экспорт древесины (рост составил 15%) и продукции легкой промышленности (рост на 10,2%).

В целом положительную динамику экспорта в ЕС показали 13 регионов Украины.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что объем экспорта из Украины по итогам 11 месяцев 2016 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5,9% - до 32,7 млрд долл. Ключевыми статьями экспорта стали продукция агросектора - 13,57 млрд долл., металлургии - 7,6 млрд долл. и машиностроения - 3,94 млрд долл. При этом рост экспорта продемонстрировал только агросектор - на 4,1%, экспорт металлургии и машиностроения сократился на 13,2% и 9,9% соответственно.