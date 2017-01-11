ЕС готов выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффектиности
Но, как отметили в пресс-службе правительства, ждет принятия нужных законов.
Европейский Союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения создаваемого правительством Фонда энергоэффективности, однако ждет принятия парламентом Украины ряда законопроектов, касающихся энергетической сферы.
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Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович в ходе телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
«Вице-президент Еврокомиссии проинформировал о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг», - сообщили в правительстве.
Как сообщал УНИАН, в начале декабря Кабинет министров Украины одобрил проект закона о создании в Украине Фонда энергоэффективности и направил его в парламент. Фонд должен стать инструментом реализации программ эффективного потребления энергоресурсов в стране, где в сетях и жилом секторе теряется порядка 9 млрд кубометров газа при объеме потребления в 17 млрд кубометров в год.
Кроме того, по мнению правительства, фонд станет одним из стимуляторов роста экономики, поскольку сможет привлекать, в том числе, инвестиционные средства. А реализация программ фонда создаст порядка 75 тыс. новых рабочих мест.
Концепцию работы Фонда энергоэффективности Кабмин утвердил в июле текущего года. По расчетам правительства, уже в текущем году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.