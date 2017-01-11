ЕС готов выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффектиности

Европейский Союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения создаваемого правительством Фонда энергоэффективности, однако ждет принятия парламентом Украины ряда законопроектов, касающихся энергетической сферы.

Читайте такжеПотери газа в секторе ЖКХ превышают 60% - вице-премьер Зубко

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович в ходе телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Вице-президент Еврокомиссии проинформировал о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг», - сообщили в правительстве.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Кабинет министров Украины одобрил проект закона о создании в Украине Фонда энергоэффективности и направил его в парламент. Фонд должен стать инструментом реализации программ эффективного потребления энергоресурсов в стране, где в сетях и жилом секторе теряется порядка 9 млрд кубометров газа при объеме потребления в 17 млрд кубометров в год.

Кроме того, по мнению правительства, фонд станет одним из стимуляторов роста экономики, поскольку сможет привлекать, в том числе, инвестиционные средства. А реализация программ фонда создаст порядка 75 тыс. новых рабочих мест.

Концепцию работы Фонда энергоэффективности Кабмин утвердил в июле текущего года. По расчетам правительства, уже в текущем году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.