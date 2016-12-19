Второй по величине торговый партнер: доля ЕС в украинском экспорте сельхозпродукции составляет около 32%

Доля европейского рынка в общем объеме украинского экспорта сельскохозяйственной продукции составляет около 32%, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

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«Европейский Союз является вторым по величине торговым партнером Украины в области сельского хозяйства. В региональной структуре аграрной торговли доля стран ЕС составляет около 32%», - приводятся в сообщении слова Трофимцевой.

По данным замминистра, более 78% иностранных инвестиций поступают в украинский аграрный сектор из стран ЕС.

Согласно сообщению, Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, которое вступило в силу с 1 января текущего года, предоставляет нашей стране новые возможности не только для торговли, но и для реализации совместных инвестиционных проектов. А потому, по словам Трофимцевой, отечественный и европейский бизнес должны совместно работать над активизацией своего сотрудничества и открытием третьих рынков.

«Мы должны сблизить украинский и европейский бизнес для совместной работы, в том числе на третьих рынках», - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Пресс-служба добавила, что оборот внешней торговли между Украиной и странами ЕС за 10 месяцев текущего года составил 4,9 млрд долл., что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю товаров украинские производители поставили на рынки Испании - 14,7%, Польши - 14,3%, Нидерландов - 13,9%, Италии - 12,8%, Германии - 10,3%. Экспорт в ЕС составил 3,3 млрд долл., а импорт из стран ЕС – 1,6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, отечественные сельхозпроизводители в январе-октябре 2016 года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 11,8 млн долл., что составляет 40,7% в общей структуре национального экспорта. В прошлом году экспорт сельхозпродукции из Украины составил 14,6 млрд долл. (38,1% в общей структуре национального экспорта).

В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.

По данным Государственной службы статистики, в январе-октябре доля экспорта товаров в страны ЕС составила 37,3% в общем объеме национального экспорта.