Украина может привлечь еще больше иностранных инвестиций, если улучшит бизнес-климат – доклад ЕС

В Европейском Союзе считают, что Украина в случае улучшения бизнес-климата может привлечь еще больше иностранных инвестиций.

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Об этом говорится в сообщении ЕС, посвященном совместному докладу Европейской комиссии и Внешней дипломатической службы ЕС, в котором анализируется состояние выполнения Украиной повестки дня Ассоциации.

В частности, в разделе, посвященном экономическому развитию, подчеркиваются преимущества, которые получили ЕС и Украина с начала временного применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в январе 2016 года.

«В Украине приняты многие законодательные акты, которые привели ее законодательную базу, связанную с торговлей, ближе к ЕС. В случае улучшения бизнес- и инвестиционного климата Украина имеет потенциал, чтобы привлечь еще больше иностранных инвестиций», – отмечают в ЕС.

В докладе также отмечается, что Украина успешно выполнила все контрольные показатели в рамках плана действий по либерализации визового режима, что стало основой для предложения Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим, которое было сделано Европейскому Совету и Европейскому парламенту в апреле 2016 года.

«В этом контексте достигнутая 7 декабря договоренность между Советом ЕС и Европейским парламентом относительно механизма временной приостановки прокладывает путь для завершения либерализации визового режима для Украины», – отмечают в ЕС.

Кроме того, в докладе содержится обзор усилий Украины, направленных на улучшение избирательной системы, ее конституционных основ и управления.

В докладе также подчеркивается, что в некоторых других областях, таких как приватизация государственных предприятий, а также в социальном и медицинском секторах, реформы продвигались более медленно. В документе также говорится о сложной гуманитарной ситуации и об усилиях по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, для которых «выплата социальных пособий и/или пенсий остается в стадии решения».

«Для граждан Украины, которые проживают в районах, не контролируемых правительством, этот вопрос еще не рассматривался. В целом, в докладе подчеркивается необходимость продолжать беспрепятственное и эффективное осуществление реформ для того, чтобы эффект от них смогло почувствовать население», – отмечается в сообщении.

В ЕС также еще раз указали на политическую позицию в плане продолжения полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и продолжение осуждения и непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

«Европейский Союз также продолжает поддерживать дипломатические усилия по поиску мирного и долгосрочного разрешения конфликта на востоке Украины путем полного выполнения Минских договоренностей», – говорится в сообщении.