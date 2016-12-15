Две трети бизнесменов не довольны инвестклиматом в Украине - рейтинг ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины, который составляет Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), представляющая интересы более 800 украинских и зарубежных предприятий, работающих в Украине, во втором полугодии текущего года составил 2,85 балла из 5 возможных и почти не изменился по сравнению с первым полугодием (2,88 балла).

Об этом говорится в отчете ЕБА, сформированном на основе опроса 89 руководителей компаний-членов ассоциации.

"Индекс до сих пор не достиг нейтрального значения – 3 балла. Во втором полугодии 2015 года результат составил 2,57. Самый высокий показатель за всю историю исследования мы наблюдали в конце 2010 года - 3,4 балла. Позитивной зоны – выше 4 баллов – индекс ни разу с 2008 года не достиг», - отмечается в сообщении ассоциации.

Согласно итогам исследования, 67% бизнесменов не удовлетворены инвестклиматом в Украине, тогда как в первой половине года их было 78%, однако привлекательным бизнес-климат считают лишь 9% респондентов.

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Справка УНИАН. Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии Европейской Бизнес Ассоциации составляется с 2008 года. Наименьшие значения индекса были зафиксированы в 2014-м и начале 2015 года, что во многом было связано с политической нестабильностью, экономическим спадом и началом активных боевых действий на востоке Украины. Вместе с тем, в конце 2015 года влияние на положительные оценки бизнеса оказал рост ВВП на 1% по итогам 3-го квартала, а также рост рейтингов Украины от тройки ведущих рейтинговых агентств мира - Moody's, Standard & Poor's и Fitch. При этом ключевыми изменениями, которых ждали деловые круги в конце 2015 года, были судебная реформа, реальная борьба с коррупцией, стабилизация финансового сектора и наведение порядка в налоговой сфере, включая возмещение НДС, а также земельная реформа.