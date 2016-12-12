Новогодние елочные украшения: как украинский производитель завоевывает рынки Европы (видео)

Об этом говорится в сюжете программы "Делай бизнес" на телеканале 2+2.

Клавдиевская фабрика елочных игрушек является одной из самых старых в Украине. Основана она была в 1946 году.

Заместитель главы правления фабрики Павел Гукасов, который уже 11 лет занимается елочными игрушками рассказал, что начинал с небольшого цеха, где изготавливал игрушки с логотипами. Дело росло и к нему присоединялись партнеры.

"Мы вступили в партнерство с Львовской фабрикой и вот уже 5 лет занимаемся развитием именно Клавдиевской фабрики", - рассказал он.

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За год фабрика изготавливает около 500 тыс. игрушек, стоимостью от 40 до 200 гривень. 70 % игрушек отправляется за границу: США, Канаду, Италию, Францию, Германию и Литву. Там фабрика даже открыла собственный магазин.

"В Европе все-таки ценится ручная работа, начиная от выдувки и заканчивая работой художника", - отметил Гукасов. Стоит отметить, что рекордом фабрики является игрушка-шар в 150 мм в диаметре (для сравнения, самая большая елочная игрушка в мире – 200 мм в диаметре).

Сегодня на фабрике работают 12 стеклодувов, а в целом на производстве работают 80 человек, еще 30 нанимают на сезонные работы. Кроме того, на фабрике проводятся экскурсии, всего за год ее посещают около 40 тыс. человек. Гостям, кроме прочего, показывают музей игрушек со всего мира.

Каждый год фабрика начинает готовиться к следующему сезону уже в середине января и разрабатывать новые коллекции, и ассортимент на следующий год. По словам Гукасова, елочные игрушки в Европе воспринимают хорошо, а разница в цене между игрушкой в Украине и США большая, примерно в 3-4 раза.