Украинские стиральные машины не уступают европейским (видео)

Украинская компания уже давно развила бренд, под которым выпускает бытовую технику.

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На заводе в Каневе производят 650 стиральных машин за сутки, которые попадают в магазины с пометкой "произведено в Украине".

Дополнительные возможности для экспансии украинской бытовой техники в Европу усилило соглашение о свободной торговле с ЕС.

Кроме этого, завод производит продукцию для других брендов, что также открывает для компании большое количество рынков сбыта.