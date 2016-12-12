Украинские стиральные машины не уступают европейским (видео)
11:45, 12 декабря 2016Евробизнес
2051
На европейском рынке произведенные в Украине стиральные машины занимают достойное место.
Украинский завод производит 650 стиральных машин за сутки / Кадр из видео 2+2
Украинская компания уже давно развила бренд, под которым выпускает бытовую технику.
Читайте такжеУкраинский карамельный бизнес продвигается в Европе (видео)
На заводе в Каневе производят 650 стиральных машин за сутки, которые попадают в магазины с пометкой "произведено в Украине".
Дополнительные возможности для экспансии украинской бытовой техники в Европу усилило соглашение о свободной торговле с ЕС.
Кроме этого, завод производит продукцию для других брендов, что также открывает для компании большое количество рынков сбыта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter