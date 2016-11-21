Словаки будут выращивать тыквенные семечки в Днепропетровской области

Словацкий инвестор открыл в селе Башмачка Солонянского района Днепропетровской области компанию по выращиванию тыквенных семечек.

Читайте такжеВо Львовской области при участии президента открыт завод, где будут производить кожаные чехлы для Audi и BMW

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

ООО «Долина Агро СК» собирается выращивать и экспортировать тыквенные семечки в страны Европейского Союза. Сейчас проект рассчитан на 300 га тыквы с перспективой расширения посевных площадей в следующем году до 1000 га.

В открытие предприятия инвесторы уже вложили около 1 млн евро. В последующие два года запланировано инвестировать еще столько же. На данный момент на предприятии работают 20 человек, а в ближайший год будет создано еще 30 рабочих мест.

«Словакия является давним партнером Украины, и мы рады, что тесное сотрудничество между нашими государствами приносит свои плоды. Убежден, что инвестиции в Украину, в Днепропетровскую область, и совместный выход на рынки Европейского Союза является реальной интеграцией, к которой мы все стремимся», — сказал во время открытия предприятия депутат парламента Словакии Микулаш Крайкович.

По словам директора ООО «Долина Агро СК» Игоря Герба, на новом предприятии все работы осуществляют украинские специалисты, в компании работают местные жители, а все материалы и оборудование — украинского производства.