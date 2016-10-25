Порошенко назвал улучшение инвестклимата в Украине "вопросом жизни и смерти" для страны

Президент Украины Петр Порошенко назвал улучшение делового климата в Украине «вопросом жизни и смерти» для страны. Об этом он сказал, открывая очередное заседание Национального совета реформ.

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«Инвестиционный климат - это вопрос жизни и смерти для Украины. Украина не может и не будет жить только траншами от МВФ, Всемирного банка, макрофинансовой помощью от ЕС. Эта помощь, если хотите, - в создании финансовой подушки для проведения реформ. Но ключевая оценка эффективности реформ - это количество прямых международных инвестиций, когда инвесторы голосуют за Украину долларом, фунтом, евро и гривней, потому что отечественный инвестор для нас также важен», - сказал Порошенко.

Ранее Порошенко сообщил, что Украина поднялась до 80 с 83 места в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного Банка Doing Business.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.

В конце августа текущего года Порошенко инициировал создание Национального инвестиционного совета во главе с Борисом Ложкиным. Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 млрд долл. инвестиций.

В помощь Национальному инвестсовету Кабмин 19 октября создал Офис сопровождения инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране, а также назначил директором Офиса руководящего партнера киевского офиса юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака.