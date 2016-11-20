"По-украински с австрийским качеством": как отечественный паркет завоевывает рынок Европы (видео)

Основатель фирмы по изготовлению украинского паркета Евгений Еременко убеждает – его продукция настолько экологически чистая, что на ней можно даже готовить.

Производство находится в старом здании, однако это не мешает изготовить паркет, за которым европейцы выстраиваются в очередь.

Читайте такжеЖурналисты рассказали истории успеха трех украинских бизнес-леди в Италии (видео)

"На данный момент мы поставили в 23 страны мира данную продукцию, из которых 20 – страны Евросоюза. Наш паркет вы могли видеть на нескольких парижских подиумах. И даже в таком знаково-культовом месте, которым мы гордимся, это индустриальный паркет, лежащий во Французском культурном центре им. Жоржа Помпиду в Париже рядом с Лувром в нескольких залах", - рассказывает Еременко.

Сырье, из которого изготавливают паркет – украинское, а оборудование – немецкое.

Успех такого производства лежит в сушильных камерах, процесс может длиться до месяца. Далее доски попадают на торцовочный станок, где паркет «подгоняется» по толщине.

Однако главное преимущество украинского паркета, не только отличное качество, но и очень низкая цена.

Паркет стоит меньше 200 грн за кв. м, в то время, как лидер паркетного рынка – австрийская компания – от 1500 грн за кв.м.

Австрийская компания имеет огромный выбор древесины, от обычной до экзотической, и немалый выбор оттенков.

Однако, украинский паркет может дать фору лидеру, хотя производят его только из дуба и ясеня, убеждает Еременко.

«Украинский дуб имеет более высокую плотность, чем европейский. Поэтому за нашим паркетом – стоит очередь», - добавил он.