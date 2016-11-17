В Представительстве ЕС объяснили, почему Евросоюз не признает украинские сертификаты качества

Об этом сообщил председатель торгового-экономического сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж в ходе круглого стола в УНИАН в рамках проекта #EUkraine на тему «Выгоды и проблемы украинской экономики при переходе на европейские технические стандарты».

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«Чтобы Евросоюз признавал украинские сертификаты качества, мы должны быть уверены, что вся система работает правильно. Чтобы все государственные органы, проверяющие органы, органы оценки соответствия и прочие работали в соответствии с международными стандартами и правилами. Сейчас мы не уверены в том, что все эти органы и институции работают в соответствии с международными правилами. Поэтому в большинстве случаев мы просим получать сертификаты за пределами Украины», - сказал Бердж.

Он отметил, что это не касается продукции аграрной отрасли, поскольку там необходимы сертификаты фитосанитарного контроля, которые в Украине выдаются по европейским стандартам.

И.о. заместителя председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Лилия Стиренко во время круглого стола отметила, что в Украине за оценку качества продукции отвечает ее служба, которая была создана в апреле текущего года.

«Сегодня у нас заработала, хоть и с небольшой задержкой, Госпродпотребслужба. На нее как раз и возложены функции рыночного надзора, что предусматривает контроль соблюдения (производителями - УНИАН) утвержденных технических регламентов», - сказала Стиренко.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена улучшить техническое регулирование и рыночный надзор за соблюдением технических регламентов на производстве для признания украинской системы стандартизации и оценки соответствия Евросоюзом.

Как сообщал директор департамента технического регулирования Министерства экономического развития и торговли Леонид Виткин, для реформ в сфере технического регулирования правительство намерено работать с Союзом предпринимателей при Кабинете министров и экспертной средой.

По его словам, больше всего иностранных экспертов волнует недостаточное развитие рыночного надзора в Украине, что не позволяет обеспечить добросовестную конкуренцию на рынке.

Кабинет министров принял решение о создании Госпродпотребслужбы в сентябре 2014 года. Госпродпотребслужба создана на базе Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы, которые ликвидируются или реорганизуются.