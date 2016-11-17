В Украине продолжается внедрение европейских стандартов: эксперты рассказали о результатах

Об этом сообщила заместитель директора департамента – начальник управления технического регулирования по вопросам стандартизации и оценки соответствия Министерства экономического развития и торговли Наталья Старикова в ходе круглого стола в УНИАН в рамках проекта #EUkraine на тему «Выгоды и проблемы украинской экономики при переходе на европейские технические стандарты».

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«В мире финансирует разработку стандартов в основном бизнес. Но сейчас у нас есть и бюджетная программа в Министерстве экономического развития и торговли, есть и европейская техническая помощь, которая составляет 38 млн евро, и часть из этих денег направлена на перевод стандартов на украинский язык», - сказала Старикова.

Она отметила, что в 2015 году Кабинет министров по рекомендации Министерства экономического развития и торговли постановил отменить почти 15 тыс. ГОСТов, принятых до 1992 года. Но, учитывая то, что это составляет около половины всех нормативных документов Украины и они влияют на производителей, было решено их отменять постепенно – до 1 января 2019 года.

При этом Старикова пояснила, что использование стандартов является добровольным для производителей. Это может повлечь за собой дополнительные затраты на переоборудование и изменение процессов производства. Однако это откроет им доступ на мировые рынки.

Государство же берет на себя затраты на гармонизацию отечественных и европейских стандартов.

Главным органом, отвечающим за гармонизацию, является госпредприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (УкрНИУЦ).

И. о. руководителя УкрНИУЦ Дмитрий Сазонов сообщил во время круглого стола, что согласно программе правительства в 2016 году его учреждение должно гармонизировать 1 тыс. евростандартов.

«Из этой тысячи мы уже приняли 860 документов. И с таким темпом, до конца года, я вас уверяю, мы будем иметь более 1 тыс. стандартов в текущем году», - сказал Сазонов. При этом в 2015 году было гармонизировано более 1,5 тыс. стандартов. Всего же на сегодня в Украине приняты почти 3 тыс. евростандартов, тогда как в Европе их действует около 20 тыс.

Утверждение новых стандартов происходит путем утверждения их на английском языке или в переводе на украинский. За переведенный экземпляр производителям придется заплатить до 500 грн, тогда как английский является бесплатным.

Как отметил эксперт в сфере технического регулирования Максим Калеников, процесс гармонизации происходит недостаточно быстро, а количество переведенных стандартов остается крайне малым.

«За 2015 год было принято чуть менее 2 тыс. стандартов, при этом было переведено на украинский язык до 500 стандартов. Фактически мы принимаем стандарты на английском языке и меняем лишь титульную страницу и тратим на это деньги», - сказал Калеников.

Он также отметил, что стандарты крайне быстро меняются, поэтому важно регулярно их пересматривать и актуализировать.

Представитель компании «ЕЛВАТЕХ», занимающейся научным приборостроением, Александр Доронин отметил, что в Украине все еще отсутствуют лаборатории, способные проводить все необходимые тесты. Поэтому компаниям часто приходится делать это за рубежом.

«Чтобы сертифицировать свою продукцию, нам нужно было пройти испытания нашей продукции. У нас сертифицированных центров в Украине не так много. Не все они аккредитованы на проведение нужных испытаний. Поэтому часть испытаний мы смогли провести в Украине, а часть нам пришлось проводить в Словакии», - сказал Доронин.

По его словам, процедура стоила в 2008 году несколько тысяч евро. Также необходимо было организовать доставку оборудования в нужную лабораторию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

В Минэкономразвития отметили, что внедрение европейских технических стандартов позволит уменьшить расходы бизнеса, который в настоящее время вынужден получать сертификаты и лицензии в официальных органах стран ЕС.