ЕС поможет увеличить конкуренцию в сфере украинских железнодорожных перевозок

Соглашение об ассоциации предусматривает интеграцию Украины в транспортные коридоры Европейского Союза. Важным шагом в этом направлении является открытие рынка услуг железнодорожного транспорта для конкуренции.

Проект ЕС «Поддержка Министерства инфраструктуры в создании условий для применения европейской модели рынка услуг железнодорожного транспорта в Украине» будет работать над вопросами открытия рынка железнодорожных услуг для конкуренции.

Работа будет предусматривать такие направления, как: создание законодательной базы, новых органов, системы доступа к железнодорожной инфраструктуры, системы финансирования социальных пассажирских перевозок, изменения в организации и миссии Укрзализныци.

Кроме того, проект поможет внедрить европейский подход к безопасности и сообщения, совместную систему аккредитации машинистов поездов и разработать стратегию достижения открытого рынка железнодорожных перевозок.

Проекты Twinning объединяют государственные органы Украины и стран-членов ЕС для обмена опытом и лучшими практиками в работе по осуществлению согласованных реформ.

Страны-члены, которые реализуют этот проект – это Испания (старший партнер) и Литва (младший партнер). Проект финансируется Европейским Союзом, а его бюджет составляет 1,6 млн евро. Проект реализуется консорциумом испанских и литовских институтов под руководством Министерства транспорта Испании.

Учреждения, участвующие в проекте: Министерство транспорта и связи Литвы, Государственное агентство по вопросам безопасности на железнодорожном транспорте, Железнодорожная инспекция Литвы, ADIF - государственная компания, которая управляет инфраструктурой, CNMC - испанский регуляторный орган, RENFE - государственная железнодорожная компания, АО «Литовские железные дороги», SEITT, Фонд испанских железных дорог (FFE), Международная и Ібероамериканська Фонд администрирования и государственной политики (FIIAPP).