Швейцарская точность и украинское качество: журналисты рассказали о первой марке отечественных наручных часов (видео)

Алексей Золотарев, владелец бренда "Клейнод" рассказал, что осенью 2002 года киевский часовой завод изготовил первую партию часов около 100 штук.

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До событий 2014 года объемы производства составляли около 3 тыс. часов в год. Сегодняшние цифры - значительно меньше: около 1 тыс. часов.

Средняя цена часов "Клейнод" - около 3,5 тыс. грн. В то же время швейцарские стоят в среднем 5 тыс. евро.

"Еще два года назад в моде были только дорогие, заграничные бренды, а сейчас - патриотизм и украинские часы", - подытожили в сюжете.