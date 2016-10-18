Украина и Норвегия договорились о техническом и финансовом сотрудничестве

Украина и Норвегия подписали рамочное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между странами в сфере привлечения и использования международной технической помощи, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

С украинской стороны документ подписала заместитель главы Минэкономразвития Юлия Ковалив.

"Норвегия давно поддерживает Украину на международной арене, и правительство прилагает максимум усилий, чтобы углубить двустороннее экономическое сотрудничество и привлечение инвестиций. Соглашение, которое мы подписали, - это мощный сигнал для норвежских инвесторов, что правительство этой страны высоко оценивает прогресс в реформах, которого достигла Украина", - отметила она.

По словам замглавы Минэкономразвития Максима Нефедова, участвовавшего в подготовке соглашения, достигнутые договоренности позволят создать организационно-правовые основы для украинско-норвежского сотрудничества в сфере привлечения и использования международной технической помощи.

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"Рамочное соглашение - это устойчивая основа для реализации различных проектов технической помощи. На основе этого документа, который команда Елены Трегуб (директор департамента координации международных программ Минэкономразвития - УНИАН) готовила почти год, Украина сможет получать помощь от норвежских партнеров", - подчеркнул Нефедов.

Как сообщал УНИАН, объем помощи Украине со стороны Норвегии в 2015 году составил 310 миллионов норвежских крон (36,5 миллиона евро) и был направлен на макрофинансовую стабилизацию, развитие государственного управления, энергетики, энергоэффективности, радиационной безопасности, содействие торговле и евроинтеграции, а также на гуманитарную помощь.