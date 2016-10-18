В УНИАН проходит круглый стол об использовании Украиной экспортных квот от ЕС (событие завершено)

18 октября в 15-00 в УНИАН состоится круглый стол в рамках нового совместного с представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine на тему: "Экспортные квоты, которые стали доступны после вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС: в полной ли мере использует их Украина? Каких изменений стоит ожидать?"

Целью совместного с Представительством ЕС в Украине информационного проекта #EUkraine является популяризация возможностей малого и среднего бизнеса как внутри страны, так и на европейском рынке.

Круглые столы в УНИАН в рамках проекта #EUkraine станут дискуссионной площадкой для представителей власти, бизнеса и экспертов для обсуждения важных вопросов, требующих решения в рамках сотрудничества Украины с ЕС.

К участию в круглом столе приглашены: глава торгового сектора в Представительстве Еврокомиссии в Украине Николас Бердж; заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева; эксперт Тарас Качка; эксперт Олег Мирошниченко; представители украинского бизнеса.

Модератором круглого стола выступает заместитель руководителя Департамента экономических новостей УНИАН Николай Бабич.