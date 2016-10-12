Украина создала предпосылки для признания своих органов стандартизации Евросоюзом – Минэкономразвития

Украина создала необходимые предпосылки для признания своих органов оценки соответствия и стандартизации Европейским Союзом. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на слова заместителя министра Максима Нефедова.

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«Созданы предпосылки, чтобы страны ЕС признали украинские органы оценки соответствия и стандартизации. Это важный шаг в реформе», - сказал он.

По словам Нефедова, реформа технического регулирования в дальнейшем будет проводится на основании европейских подходов.

«Много сделано для реформирования системы технического регулирования. Мы изменили устаревшие принципы, взяли курс на европейский подход», - подчеркнул заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году планировала начать переговоры с Европейским Союзом об отмене дополнительной сертификации промышленной продукции (соглашение АССА) по трем техническим регламентам, включая машины, низковольтное электрическое оборудование и электромагнитную совместимость оборудования.

В октябре 2015 года научно-технический совет при Минэкономразвития принял решение о подготовке к началу отмены технических стандартов СССР на территории Украины с 1 января 2016 года, предложив ввести переходный период.