ЕС выделил свыше 6 миллионов евро на совместное с Молдовой строительство международного пункта пропуска в Одесской области - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе рабочей поездки во время посещения населенного пункта Паланка в Беляевском районе, где он встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Порошенко отметил, что строительство международного пункта проходит с участием Евросоюза в рамках программы Восточного партнерства, трансграничного сотрудничества и совместного управления границей.

«Это будет современный пункт, оснащенный самой современной аппаратурой, интернетом. На эти цели Евросоюз выделил более 6 млн евро. Команды украинских и молдавских специалистов сделают все возможное, чтобы больше не было очередей - ни пассажиров, ни авто», - сказал Порошенко.

Он отметил, что при пересечении границы в этом пункте граждане будут проходить процедуру пропуска только один раз.

«Этот участок границы приобретает европейский, цивилизованній облик», - подчеркнул президент.

Читайте такжеРада распределила 100 млн евро польского кредита между госорганами на модернизацию пунктов пропуска на границе с Польшей

Как уточнил глава государства, этот пункт пропуска сводится на молдавской территории. Он также сообщил, что в рамках этой международной программы на украинской стороне сооружается аналогичный пропускной пункт – комфортный, многополосный, со скоростным интернетом.

«Также здесь будут применяться самые современные методы противодействия контрабанде, специальные видеокамеры. Молдавские пограничники и таможенники будут иметь возможность работать на украинской стороне в рамках единого пункта пропуска», – сказал Порошенко.

По его словам, украинская сторона также ведет строительство дороги М-15 Одесса – Измаил – Рени – Бухарест.

«Мы считаем, что она должна оживить развитие юга Украины и наше взаимодействие с молдавской стороной», - подчеркнул президент.

Также Порошенко и Филипп сегодня ознакомились с ходом реконструкции ряда международных пунктов пропуска в Одесской области и обсудили преимущества обновляемых объектов, в частности, значительное увеличение их пропускной способности (людей и автотранспорта).

Только на реконструкцию международного пункта пропуска "Паланка", которая началась в сентябре этого года, Евросоюз выделил 4,75 млн евро. Окончание работ здесь намечено на сентябрь 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Порошенко посетил Одесскую область. Программой рабочей поездки предусмотрено ознакомление с ходом ремонта дороги Одесса - Рени и посещение предприятий по производству вина в области.