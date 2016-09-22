ЕС отреагировал на принятие закона о Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Также ЕС приветствует принятие в первом чтении проекта закона «О рынке электрической энергии».

«Это – очень важные шаги в направлении реформирования энергетического рынка в Украине и содействие росту всей экономики», - отмечается в сообщении.

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В представительстве считают, что эти законы будут создавать лучшие механизмы для защиты прав потребителей и уменьшат риски коррупции при помощи большей прозрачности и ориентированного на рынок ценообразования.

Кроме того, как считают в представительстве, увеличение конкуренции и более широкий выбор для производителей, бизнеса и конечных потребителей, в конечном итоге приведут к уменьшению цен на энергоресурсы.

«Если во втором чтении будет принят проект закона «О рынке электрической энергии», то он, в частности, будет способствовать развитию украинского рынка электроэнергии в соответствии с лучшими европейскими и мировыми практиками, а также откроет двери для стратегических инвесторов в этом секторе», - отмечается в сообщении.

В представительстве заверили, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать реформы в энергетической сфере Украины.