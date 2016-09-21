СМИ рассказали, как двое украинцев покоряют Европу карамельным бизнесом (видео)

21:19, 21 сентября 2016
Евробизнес
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Елена Токарь и Дмитрий Пантюхин свой бизнес начали в Киеве, а теперь добрались до Польши, Болгарии и даже получили сертификат кошерности на свои конфеты от раввина в Израиле.

Карамельный бизнес / Скриншот

Эти украинцы свою первую карамельку приготовили 3 года назад в Киеве.

Они увидели в интернете, как американка Марта Стюарт производит конфеты, и решили создать в Украине нечто подобное.

На тот момент такого бизнеса в Украине еще не было, отметила Токарь.

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"Бизнес развивался быстро: интернет-магазин, магазин в Киеве и Запорожье. Вскоре их конфеты появились на полках в продуктовых сетях и магазинах игрушек. Отдельным направлением стали и корпоративные заказы", - говорится в сообщении.

Когда украинский рынок был завоеван, они начали конфетоварить в Польше.

О том, как украинцы покоряют мир, и приятных сюрпризах от польских налоговиков, смотрите в видео.

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