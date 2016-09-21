СМИ рассказали, как двое украинцев покоряют Европу карамельным бизнесом (видео)

Эти украинцы свою первую карамельку приготовили 3 года назад в Киеве.

Они увидели в интернете, как американка Марта Стюарт производит конфеты, и решили создать в Украине нечто подобное.

На тот момент такого бизнеса в Украине еще не было, отметила Токарь.

Читайте такжеБизнес по-европейски: крымскотатарская семья популяризирует солнечную энергетику на Буковине (видео)

"Бизнес развивался быстро: интернет-магазин, магазин в Киеве и Запорожье. Вскоре их конфеты появились на полках в продуктовых сетях и магазинах игрушек. Отдельным направлением стали и корпоративные заказы", - говорится в сообщении.

Когда украинский рынок был завоеван, они начали конфетоварить в Польше.

О том, как украинцы покоряют мир, и приятных сюрпризах от польских налоговиков, смотрите в видео.