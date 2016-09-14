Гройсман призвал Польшу активизировать сотрудничество с Украиной в социально-экономической сфере

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом он сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

«Наша стратегическая задача, наших правительств, - восстановить качественную систему взаимоотношений. Здесь мы можем углублять наше сотрудничество в экономической сфере. Мы должны искать все больше и больше вопросов, которые нас объединяли, которые делают нас ближе друг к другу. По крайней мере, хотел бы еще раз подчеркнуть, что для нас чрезвычайно важно углубление нашего двустороннего сотрудничества», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

По мнению премьера, одной из наиболее очевидных сфер взаимных интересов является обустройство границы.

Читайте такжеНа границе с Польшей открыли обновленный отдел погранслужбы (фото, видео)«Что касается государственной границы, сочетания наших транспортных возможностей, нужно создать такую инфраструктуру, которая будет больше интегрировать нас и оживлять наше экономическое сотрудничество, - отметил премьер. - Нам не подходит ситуация, когда в очередях между нашими странами стоят сотни автомобилей, сотни граждан. Нужно сделать сервис (контроля и управления движением - УНИАН) качественным».

Кроме того, Польша и Украина имеют, по мнению Гройсмана, значительный потенциал в сферах обороны, энергетики, образования, усиление сотрудничества на региональном и местном уровне, координации усилий на внешнеполитическом уровне. Премьер также выразил надежду, что исторические вопросы не будут разъединять страны. «Я буду все делать для того, чтобы мы были едины», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Польша является одним из ключевых политических и торговых партнеров Украины. Варшава уже выделила нашей стране кредит в 100 миллионов евро, а также осуществляет поставки в Украину газа, угля, агропродукции.