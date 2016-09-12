Элитные Mercedes и отели сети Hilton отделывают шпоном украинского производства (видео)

Об этом говорится в сюжете программы "Делай бизнес".

Руководят фирмой трое братьев из Ровно, и начинали они в кризисный 2008 год, вложив в бизнес всего 15 тысяч долларов, сыграв в вабанк - и выиграв, говорится в сюжете.

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Оказалось, что этот миллионный бизнес с изготовления сырья для элитных авто и отелей делается в обычном ангаре. В то же время, шпон изготавливается на дорогостоящем оборудовании из Европы.

Как рассказали журналисты программы, после изготовления и упаковки продукцию отправляют в разные концы света, а желающих купить украинский шпон - целая очередь.