ЕС поддерживает процесс реформ в Украине, предоставляя около €250 миллионов ежегодно – новый посол

Об этом новый посол, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли заявил в приветственном слове, размещенном на сайте представительства.

Посол отметил, что в настоящее время между Европейским Союзом и Украиной тесные и особые отношения.

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«Они стали еще крепче после подписания и запуска амбициозного Соглашения об ассоциации, частью которого является внедрение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной. Наша ассоциация сближает нас, активизирует наши торговые связи, гармонизирует украинские законы и стандарты с европейскими, приобщает Украину к европейским рынкам и укрепляет общие ценности. Вместе мы сильнее», - отметил он.

По словам Мингарелли, Евросоюз гордится тем, что является крупнейшим двусторонним донором Украины: он поддерживает процесс реформ в стране, предоставляя около 250 млн евро ежегодно.

По убеждению посла, руководствуясь Соглашением об ассоциации, финансовое и техническое сотрудничество поможет Украине решить ключевые вопросы.

Мингарелли заверил, что ЕС будет помогать Украине в борьбе против коррупции, реформировании судебной системы и государственной службы, а также будет работать вместе с украинскими властями над улучшением инвестиционного и нормативно-правового климата, «от чего пользу получат как бизнес, так и потребители».

Также, по словам посла, Евросоюз будет осуществлять инвестиции в инфраструктуру и помогать в проведении энергетической реформы, чтобы помочь Украине эффективно использовать ее многочисленные природные ресурсы, а следовательно достичь энергетической независимости и укрепить экономическое развитие.

Кроме того, помощь ЕС и гуманитарные программы и в дальнейшем будут поддерживать перемещенных лиц и людей, которые пострадали из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке страны, заверил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, Мингарелли в июле был назначен главой Представительства Европейского Союза в Украине.

8 сентября Мингарелли вручил верительные грамоты президенту Украины Петру Порошенко.

Мингарелли - французский дипломат итальянского происхождения, до конца 2010 года был главным переговорщиком со стороны ЕС по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

На посту посла ЕС в Украине он сменил Яна Томбинского.