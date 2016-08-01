Украина в январе-мае увеличила на 553,6 млн долл. экспорт сельхозпродукции, древесины и промтоваров в ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"В экспорте товаров в страны ЕС наблюдался рост объемов по подавляющему большинству отраслей, за исключением продукции металлургического комплекса, минеральных продуктов и продукции химической промышленности. За 5 месяцев 2016 года всего в ЕС выросли поставки продукции АПК и пищевой промышленности (на 350 млн долл.), древесины и бумаги (на 64,9 млн долл.), машиностроения (на 54,2 млн долл.) , различных промышленных товаров (на 51 млн долл.) и продукции легкой промышленности (на 33,5 млн долл.)", - говорится в сообщении.

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Среди регионов Украины негативный вклад в динамику экспорта товаров за 5 месяцев 2016 года наблюдался по Днепропетровской (-3,8 процентных пунктов), Запорожской (-3,1 п.п.) и Донецкой (-2,8 п.п.) областям. В то же время, за 5 месяцев 2016 года такие области, как Луганская (+1,1 п.п.), Львовская (+0,5 п.п.), Ивано-Франковская (+0,3 п.п.), Николаевская (+0,2 п.п.) и Закарпатская (+0,1 п.п.) обеспечили положительный вклад в динамику экспорта.

Как сообщал УНИАН, по данным Гостата, экспорт товаров из Украины в январе-мае 2016 года к январю-маю 2015 года снизился на 11,5% – до 13,694 млрд долл., импорт – на 6,2%, до 14,388 млрд долл.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5% - до 5,397 млрд долл. и составил 39,4% в общем объеме экспорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 36,2% – до 1,199 млн долл., импорта из РФ – на 44,2%, до 1,732 млрд долл.