Экспорт мяса быков молочных пород позволит Украине получать дополнительно $1 миллиарда выручки в год – эксперт

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН экономист департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

«1 млрд долл. – это как раз дополнительная выручка от экспорта только молочных бычков. То есть это те бычки молочных пород, которые на сегодняшний день практически не востребованы», - сказал эксперт.

По его словам, за счет относительно низкой цены Украина имеет возможность конкурировать на рынке говядины с ведущими производителями: США, Аргентиной и Бразилией. Кроме того, наша страна имеет выгодное расположение вблизи основных рынков сбыта – ЕС и стран Ближнего Востока. Ярмак отметил, что из-за забоя телят Украина ежегодно теряет возможность экспортировать мясо около 800 тыс. голов бычков, вес которых в мясной кондиции может достигать 600-700 кг.

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Присутствовавший на пресс-конференции директор предприятия «Агрикор Холдинг» Олег Швидченко отметил, что развитие этого вида бизнеса тормозится прежде всего отсутствием доступа к рынкам сбыта.

«Нет проблем с откормом. Проблема в рынке сбыта. Внутренний рынок не имеет такого объема потребления», - сказал Швидченко.

Говядина – не популярный вид мяса в Украине, а экспорт этой продукции пока ограничен из-за отсутствия разрешений со стороны потенциальных импортеров. По словам национального консультанта FAO Виталия Башинского, который также принимал участие в пресс-конференции, доступ на рынок ЕС для украинских производителей говядины ограничен из-за несоответствия нашего производства и системы регистрации и идентификации животных европейским стандартам. Кроме того, Украина должна по специальной процедуре подтвердить статус страны, свободной от чрезвычайно опасного заболевания людей и животных – губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота.

«На сегодняшний день эта процедура не внедрена. Это одна из основных причин, почему Украине так сложно пробиться на рынок говядины ЕС», - сказал Башинский.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа отметил, что внедрение упомянутой программы требует 35 млн грн финансирования.

«Технически это не сложно. Мы понимаем, что нужно сделать. Но практически это связано с проведением соответствующего мониторинга. По нашим оценкам, необходимый объем средств составляет 35 млн грн», - сказал Лапа, отметив, что ведомство уже обратилось с запросом на финансирование в Министерство аграрной политики и продовольствия, к участникам рынка и донорам.

Он также сообщил, что, поскольку в Украине никогда не было случаев губчатой энцефалопатии КРС, некоторые страны готовы открыть для нашей говядины свои рынки. В частности, в данный момент ведутся согласования ветеринарных сертификатов с Китаем, Египтом, Иорданией, Индонезией и Израилем.

«Единственный вариант – поиск экспортных рынков сбыта, экономической привлекательности и затем развитие производства. К сожалению, надеяться на увеличение спроса, увеличение цены на внутреннем рынке сейчас сложно. Могу заверить, что мы со своей стороны сделаем все максимально возможное, чтобы дать возможность экспорта продукции и развития внутреннего производства», - подчеркнул Лапа.

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Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло.

По данным государственной фискальной службы, в январе-июле Украина экспортировала 5,7 тыс. тонн свежей или охлажденной говядины, из которых 4 тыс. тонн было отправлено в Беларусь. Выручка от экспорта составила 12,6 млн долл.

По данным Государственной службы статистики, объем производства свежей или охлажденной говядины в первом полугодии 2016 года вырос по сравнению с январем-июнем 2015 года на 2,8% - до 23,3 тыс. тонн.

Поголовье КРС в Украине на 1 июля 2016 года составило 4,3 млн голов, что на 2,4% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года. Поголовье коров сократилось на 3,5% - до 2,19 млн голов.