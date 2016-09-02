ЕС включил Украину в свой инвестиционный план по развитию цифровой экономики

Европейский Союз включил Украину в свой инвестиционный план по развитию европейской цифровой экономики, сообщило агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам цифровой экономики и цифрового общества Гюнтера Эттингера.

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«Согласно нашим подсчетам, 600-700 млрд евро (670-780 млрд долл.) Европа должна инвестировать (в развитие цифровой экономики – УНИАН), - приводятся в сообщении слова Эттингера. – Эта сумма включает инвестиции в Швейцарию, Украину и страны Западных Балкан, являющиеся частью общеевропейской инфраструктуры».

По мнению еврокомиссара, инвестиции в цифровую инфраструктуру позволят Европе догнать по уровню развития технологий такие страны, как США и Китай. При этом он советовал уделить основное внимание развитию оптоволоконных сетей и внедрению связи пятого поколения 5G.

«Если Европа не сможет развивать оптоволоконные сети и запустить следующее поколение связи 5G достаточно быстро, мы проиграем, потому что важные технологические приложения не будут доступны», - пишет Reuters.

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Как сообщал УНИАН, в ходе визита в Украину в конце июля 2016 года Эттингер сообщил, что Украина станет первым стратегическим партнером Цифрового сообщества ЕС, не считая стран Евросоюза.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, присоединение к Цифровому сообществу Европейского Союза позволит Украине в среднесрочной перспективе привлечь около 5 млрд евро.

Он сообщил, что Цифровое сообщество ЕС объединит 28 стран Евросоюза и 6 стран «Восточного партнерства», включая Украину, с целью введения единых стандартов, либерализации и контроля цифрового рынка. Первое заседание украинской рабочей группы по присоединению к Цифровому сообществу ЕС состоится в сентябре. В ходе этой встречи перед украинским правительством будут поставлены четкие задачи на ближайшую перспективу. Затем, по словам Кубива, в октябре состоится следующая встреча в Брюсселе (Бельгия), в ходе которой рабочая группа разработает детальный поэтапный план действий для Украины.