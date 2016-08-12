ЕБРР и Фонд чистых технологий предоставили 6,9 миллона евро кредита для строительства солнечной электростанции

Об этом сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в соцсети Facebook.

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«ЕБРР и Фонд чистых технологий (CTF) предоставили кредит размером 6,9 млн евро украинскому девелоперу Rengy Sarata LLC для разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 9,5 МВт, которая будет расположена в населенном пункте Шаргород возле Винницы», - написал Усов.

Он также отметил, что это уже третий успешный и самый большой по мощности проект ЕБРР с компанией Rengy Development.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР совместно с ЕС и Шведским агентством международного сотрудничества по развитию (Sida) запустил специальную программу энергосбережения IQ-energy общим объемом финансирования 75 млн евро, которая поможет украинцам повысить энергоэффективность их домов с сохранением уровня комфорта при снижении потребления энергоресурсов.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 года Банк взял на себя обязательства по предоставлению более 11 миллиардов евро в рамках 363 проектов в стране.