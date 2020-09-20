Президент подчеркнул, что местные выборы - это возможность «перезагрузить наши традиционные социальные отношения».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам партии «Слуга народа» в связи с местными выборами в Украине. Он призвал кандидатов не искать себе оправданий и добросовестно работать для победы над местными коррумпированными элитами.

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Обращение президента обнародовано в его Facebook.

«Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые «серые элиты» на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры - это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии », - написал Зеленский.

По словам президента, речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления, а о возможности «перезагрузить наши традиционные социальные отношения», где царит коррупция.

«Да, я прекрасно понимаю, что «не все, не сразу и не быстро ». И что есть ошибки. И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. Но сильным считается тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире?», - отметил Зеленский.

Президент указал, что готов принимать в свою команду тех, кто готов работать и нести ответственность за сделанное.

«Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме «24/7» и постоянно доказывать людям свою полезность », - подытожил он.

Местные выборы в Украине 2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

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Автор: Дмитрий Захаров