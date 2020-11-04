На выборы в Харькове пришли более 300 тысяч человек.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах мэра. Согласно результатам, убедительную победу в первом туре одержал действующий городской голова Геннадий Кернес - 60,34% голосов.

Об этом сообщает "Суспільне".

Вторую позицию занял представитель ОПЗЖ Александр Фельдман, далее идет председатель облгосадминистрации Алексей Кучер ("Слуга народа"). Четвертым стал представитель "Евросолидарности" Олег Абрамичев.

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В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323 218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными. Официально объявить результаты могут уже сегодня - 4 ноября.

Выборы мэра Харькова: предварительные результаты

Геннадий Кернес - 60,34% (195044 голосов)

Александр Фельдман - 14,32% (46278)

Алексей Кучер - 7,24% (23401)

Олег Абрамичев-6,6% (21315)

Игорь Черняк - 3,12% (10085)

Александра Нарыжная - 1,94% (6282)

Никита Соловьев-1,3% (4199)

Денис Ярославский-1% (3233)

Сергей Кушнарев - 0,76% (2470)

Игорь Приходько-0,58% (1888)

Ирина Денисова - 0,42% (1371)

Валерий Безлепкин-0,17% (564)

Наталья Пилипенко-0,17% (558)

Георгий Лаговский - 0,11% (349)

Что известно о Кернесе и его болезни

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.

14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Позже в горсовете опровергли эту информацию.

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите".

В начале октября Фукс сообщил, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

3 ноября некоторые СМИ сообщили о смерти Кернеса, однако его окружение эту информацию опровергло.

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Автор: Юрий Годован