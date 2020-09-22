Спикер парламента отмечает, что по состоянию на сегодняшний день выборы на временно оккупированной территории провести нельзя.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что внесение изменений в постановление о местных выборах поставит под сомнение легитимность их проведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос по поводу постановления о местных выборах.

"По состоянию на сегодняшний день выборы на временно оккупированной территории... Мне жаль, что мы не можем провести выборы", - отметил спикер ВР.

Говоря о принятом постановлении, он, в частности, отметил, что ВР объявляет выборы не позднее чем за 90 дней до их проведения.

"Проголосованные изменения в постановление, на мой взгляд, невозможны... Выдвигали кандидатов по стране в воскресенье, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть, сегодня внести изменения в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это очередность действий: одно идет за другим", - сказал председатель ВР.

Выборы на Донбассе: суть проблемы

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

Россия и подконтрольные ей боевики с 19 августа блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

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Автор: Татьяна Поляковская