Выборы мэра Киева: Верещук и Притула не попадают в первую тройку

Среди партий в лидерах - "УДАР Кличко", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

36% опрошенных киевлян заявили, что поддержали бы кандидатуру Виталия Кличко на должность городского головы столицы, если бы выборы мэра проходили в ближайшее время. 41% - тех, кто будет участвовать в голосовании 25 октября и уже определился.

Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса Центра Разумкова с 13 августа.

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Значительно меньше жителей Киева поддерживают Андрея Пальчевского, однако он второй по электоральным симпатиям - 8% и 9%. Главу КГГА времен Януковича Александра Попова поддерживают 7% и 8%.

Кандидат в мэры от «Слуги народа» Ирина Верещук получает 5,5% и 6% поддержки, Сергей Притула - 5% и 5,5%, Игорь Смешко - 4% и 5%.

Пятипроцентный барьер не преодолевают Александр Омельченко - 3% и 4%, Михаил Добкин - 3% и 3%, Алексей Гончаренко - 3% и 3%, Андрей Ильенко - 2% и 2,5%, Николай Томенко - 2% и 2%, Борислав Береза - 2% и 2%, Александр Дубинский - 1% и 1,5% и Юрий Левченко - 1% и 1%.

Выборы в горсовет Киева

Больше всего голосов, согласно опросу, респонденты отдали бы партии «УДАР Виталия Кличко» (17% или 20% тех, кто будет голосовать на выборах и уже определился с кандидатом).

За партию «Слуга народа» - 13% и 15%, «ОПЗЖ» - 10 и 11,5%, «Европейская солидарность» - 9% и 11%, «Партия Пальчевского» - 6% и 7%, «Батькивщина» - 5% и 5,5%, «Сила и честь» - 5% и 5,5%.

За пятипроцентным барьером оказываются: «Голос» - соответственно 4% и 4%, «Партия Шария» - 3% и 3,5%, ВО «Свобода» - 3% и 3%, Партия «Единство» - 2 % и 3%, Общественное движение «Родная страна» - 2% и 2%, «Свои» - 1% и 1,5%, «Национальный корпус» -1% и 1%, за каждую из других политических сил, которые были представлены в опроснике - менее 1% респондентов.

Местные выборы в Украине 2020: выборы мэра Киева

ЦИК официально назначила местные выборы в Украине 2020 на 25 октября.

11 августа Сергей Притула объявил, что идет на выборы мэра Киева от партии "Голос". Это вторая попытка шоумена попасть в большую политику.

16 июля, партия "Слуга народа" провела праймериз, по результатам которого выбрала Ирину Верещук кандидатом в мэры Киева на предстоящих выборах.

Экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин также может баллотироваться на должность мэра Киева и в июле уже выпустил проморолик.

Партия "Батькивщина" будет выдвигать своего кандидата в мэры Киева депутата действующего созыва Рады Алексея Кучеренко.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не будет баллотироваться в мэры Киева на следующих выборах

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Автор: Яна Ставская