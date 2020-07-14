В Офисе президента нет сценария праймериз кандидатов в мэры – нардеп Дубинский

По информации депутата, партийные выборы кандидатов в мэры все-таки должны состояться.

Партии «Слуга народа» давно пора определиться с кандидатом в мэры Киева, однако на данный момент никто не хочет брать на себя эту ответственность.

Об этом в эфире канала Newsone сообщил народный депутат Александр Дубинский.

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«Чтобы избежать подковерных договоренностей и не выдвигать непонятного для киевлян и самой фракции кандидата, что вполне вероятно, учитывая настроения, которые царят в верхах, киевские мажоритарщики инициировали проект публичных праймериз. Мои коллеги обратились к главе партии Александру Корниенко и председателю фракции в парламенте Давиду Арахамии. Этот же проект был отправлен и на согласование в Офис президента», - рассказал нардеп.

По его информации, несмотря на то, что в Офисе президента пока нет сценария праймериз, партийные выборы кандидатов в мэры все-таки должны состояться и включить в себя социологию, внутрифракционное голосование, публичное голосование и дебаты.

«Потому что без дебатов голосовать за кандидата, который не понимает, как функционирует город, глупо. Сейчас происходит попытка подменить саму суть праймериз, когда кандидаты соревнуются между собой. А Николай Тищенко – подходящий кандидат разве что для Кличко, но никак не для Офиса президента», - считает Дубинский.

Как сообщал УНИАН, 131 депутат из фракции "Слуга народа" подписал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от «Слуги народа»? Обязательно будут и кандидаты от «Слуги народа», то есть те, кто являются депутатами «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуга народа». Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу», - заявил он.

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