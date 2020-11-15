Узнавайте, кто станет мэром вашего города, по результатам экзит-полов.

15 ноября в Украине состоялся второй тур выборов мэра в ряде городов - в Одессе, Сумах, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

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В 20:00 закрылись избирательные участки, после чего стали известны результаты экзит-полов по выборам в перечисленных выше городах.

УНИАН собрал результаты экзит-полов после второго тура выборов 15 ноября.

ОДЕССА

По результатам экзит-пола КМИС, на выборах мэра Одессы побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов, за него проголосовали 55,1% избирателей. У Николая Скорика ("Оппозиционная платформа — За жизнь") - 42,8%.

ХЕРСОН

После второго тура выборов мэра Херсона, как свидетельствуют данные экзит-пола ОО "НТЖ", побеждает Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!") - у него 67,03% голосов. У его соперника Владимира Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо") - 32,97%.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

На выборах мэра Каменец-Подольского побеждает самовыдвиженец Михаил Поситко (ВО "Свобода") с 62,2% голосов. У его оппонента, самовыдвиженца Владимира Мельниченко - 36,8%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательской компанией "Ю.С.С." совместно с общественной организацией "Общественная инициатива действий", сообщает Vdalo.

Второй тур выборов мэра в Украине 15 ноября: список городов

В воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов мэра прошел в городах:

Одесса

Сумы

Луцк

Херсон

Краматорск

Каменец-Подольский

Украинка

Кто боролся за кресло мэра в Одессе, Сумах, Луцке и других городах

Одесса

Во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии "Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. ("Оппозиционная платформа — За жизнь").

Сумы

Во второй тур выборов попали действующий Сумской городской голова и кандидат от политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Александр Лысенко и кандидат от политической партии "Европейская солидарность" Вадим Акперов.

Луцк (Волынская область)

Во втором туре выборов мэра в Луцке сошлись Игорь Полищук от партии "За майбутнє" и самовыдвиженец Богдан Шиба.

Краматорск (Донецкая область)

Во втором туре голосовали за самовыдвиженца Александра Гончаренко и нынешнего мэра Краматорска Андрея Панкова.

Каменец-Подольский (Хмельницкая область)

Во второй тур прошли самовыдвиженец Владимир Мельниченко и кандидат от ВО "Свобода".

Украинка (Киевская область)

Во второй тур прошли кандидат от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко. Здесь причиной проведения второго тура стало одинаковое количество голосов у кандидатов.

Херсон

За должность городского головы Херсона боролись Игорь Колыхаев ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!") и Владимир Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо").

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Автор: Ольга Робейко