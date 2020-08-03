Пальчевский не пришел на "мужской разговор", который сам анонсировал в прямом эфире

Оппонент Андрея Пальчевского, директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой прождал его более часа.

Кандидат в мэры Киева и бизнесмен Андрей Пальчевский не пришел на «мужской разговор» с Андреем Ницоем – директором Центра стратегических разработок, мужем писательницы Ларисы Ницой. Об этом сообщил Андрей Ницой в видео на своей странице в Facebook.

Андрей Пальчевский не явился на «мужской разговор» в сквер Василия Слипака на Андреевском спуске. Оппонент Пальчевского, директор Центра стратегических разработок, муж детской писательницы Ларисы Ницой – Андрей Ницой прождал его более часа.

«Арт-сквер Слипака, 1 августа, 13.00, больше часа я – Андрей Ницой жду журналиста, телеведущего, кандидата в городские головы города Киева Пальчевского на «мужской разговор». На этот «мужской разговор» он сам меня вызвал в эфире телеканала «Украина». Я ему ответил, что буду ждать его в этот день и в это время... Но, очевидно, у человека есть неотложные дела и понятие о мужском достоинстве у него немножко другое, чем то, на котором воспитывали меня и других украинцев», – отметил в видео на своей странице в Facebook Андрей Ницой.

В своем сообщении к видео он отметил, что без ответа вопрос о Ларисе Ницой не останется.

«Пальчевский не пришел. Это же не в студии языком хлопать прошопало под охраной бодигардов. Но без ответа вопрос относительно Ларисы Ницой я не оставлю. Что я с ней сделал, – спросил меня этот медведчуковский телеведущий. Я создал условия, чтобы она сделала себя сама», – отметил Ницой.

Конфликт между ним и Пальчевским начался после того, как Ницой во время опроса на улице задал Пальчевскому вопрос: чем он заслужил быть кандидатом на должность городского головы столицы Украины? Пальчевский в эфире телеканала «Украина 24» эмоционально ответил Ницой.

«Люди, которые задают такие вопросы у меня, все же этот человек был взрослый и если бы мы встречались один на один, я бы обратился и сказал: ты понимаешь, что ты говоришь? По-мужски?», – сказал Пальчевский.

Позже в эфире Пальчевский задал Ницой вопрос о его жене, писательнице Ларисе Ницой.

«Можно я задам ему вопрос? Андрей, а что вы сделали с Ларисой?”, – спросил Пальчевский.

На это Ницой отреагировал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Пальчевский на всю страну из телевизора с массовой ухмылочкой вызывает меня на "мужской разгавор". Вызов принимаю. Я могу дать Пальчевскому ответ на вопрос 1-го августа 2020 года. Буду ждать его в 12.00 в сквере имени Василия Слипака на Андреевском спуске. Напоследок - по вопросу Пальчевского о моей жене. Считаю его некорректным, но без ответа не оставлю. Если надо, я могу дать», – написал Андрей Ницой в посте на своей странице в Facebook.

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