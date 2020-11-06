Наибольшее число голосов избирателей получило ВО "Свобода".

По результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, в Тернопольский городской совет прошли представители шести партий.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам волеизъявления, ВО «Свобода» получила 25 тыс. 929 голосов избирателей, «Европейская солидарность» - 11 тыс. 509, «Порядок. Ответственность. Справедливость» - 6 тыс. 441, «Сила людей» - 3 тыс. 629, «Слуга народа» - 3 тыс. 392, «За будущее» - 3 тыс. 391.

Таким образом, в Тернопольском горсовете ВО «Свобода» будет иметь 18 депутатских мандатов, «ЕС» - 9, «Порядок. Ответственность. Справедливость» - 5, «Сила людей» - 4, «Слуга народа» и «За будущее» - по 3.

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

Городским главой Тернополя избран представитель ВО "Свобода" Сергей Надал. За него проголосовали 74,59% избирателей.

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Автор: Светлана Макринская