Это будет третья каденция Надала на должности городского головы Тернополя.

Городским головой Тернополя избран представитель ВО «Свобода» Сергей Надал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания городской территориальной избирательной комиссии сообщила ее председатель Татьяна Семусь.

По данным председателя ТИК, за Надала проголосовали 52 тыс. 876 избирателей, что составляет 74,59%.

Второе место занял представитель «Силы людей» Иван Сороколит (5,9%), третье - выдвиженец от ВО «Батькивщина» Леонид Бицюра (4,9%).

Всего за пост городского головы Тернополя боролись 10 кандидатов.

Надала уже дважды подряд избирали мэром, это будет его третья каденция.

Справка УНИАН. Сергей Надал родился 1 января 1975 года в Тернополе. Окончил общеобразовательную школу №17 (1991 г.), Тернопольский коммерческий институт (1995 г., диплом бакалавра по специальности «экономист, экономика и управление производством»), Тернопольскую академию народного хозяйства (1997, диплом специалиста по специальности «Учет и аудит» и в 2001 г. диплом магистра по специальности «Финансы»).

В 1994-2005 годах работал в Государственной налоговой инспекции в г. Тернополе. С сентября 2005 года работал на должности начальника отдела ГНА в Тернопольской области. В 2007-2010 годах - первый заместитель председателя ГНА в Тернопольской области. С апреля по июль 2010 года - начальник Староконстантиновской ОГНИ Хмельницкой области. 15 марта 2009 года был избран депутатом Тернопольского областного совета (фракция ВО «Свобода»). С 31 октября 2010 года - мэр Тернополя.

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Автор: Андрей Вацик