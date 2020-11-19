В Николаеве "заминировали" помещение телеканала перед началом дебатов кандидатов в мэры города.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
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"Сегодня, 19 ноября, около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано помещение телеканала на пр. Центральном. На место происшествия для тщательного осмотра помещения и прилегающей территории прибыли взрывотехники, кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции, спасатели и медики", - говорится в сообщении.
Впоследствии в полиции сообщили, что не нашли подозрительных предметов. Автора анонимного сообщения устанавливают.
Как пишет "Суспільне", в этот вечер должны были состояться теледебаты победителей первого тура выборов - действующего городского головы Александра Сенкевича и представителя ОПЗЖ Владислава Чайки. Представители Чайки предложили перенести дебаты на завтра, на что действующий мэр согласился.
Второй тур выборов в Николаеве пройдет в это воскресенье.
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