26 мандатов в Черниговском горсовете получила партия "Родной дом", по 4 - "Слуга народа", "Наш край", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Городским головой Чернигова переизбран действующий мэр Владислав Атрошенко, в горсовет прошли пять партий.

Как сообщается на сайте Черниговского горсовета, сегодня обнародованы протоколы городского теризбиркома.

Результаты выборов в Чернигове

По результатам голосования, Атрошенко получил 77,49% голосов избирателей (62 тысяч 937).

В Черниговский городской совет из 11 политических партий, участвовавших в выборах, прошли только пять.

В частности, 26 мандатов получила партия "Родной дом", по 4 - "Слуга народа", "Наш край", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Также опубликован список депутатов восьмого созыва Черниговского горсовета: Владислав Атрошенко, Ирина Должикова, Дмитрий Митрофанов, Лариса Лесун, Василий Билогура, Артем Тарасенко, Роман Стариков, Инна Левченко, Владислав Кухар, Виктория Лазаренко, Наталья Малец, Виталий Грыць, Вячеслав Летута, Владимир Коваленко, Роман Резник, Юлия Дарницкая, Руслан Волок, Александр Ломако, Виталий Хрустицкий, Юлия Лобачева, Галина Леник, Андрей Дериземля, Наталья Хольченкова, Регина Гусак, Сергей Кириенко, Александр Шевчук (от партии "Родной дом"), Юрий Тарасовец, Елена Стрилец, Максим Черненок, Екатерина Демченко (от партии "Слуги народа"), Игорь Романенко, Виктор Быстров, Александр Луценко, Наталья Рашина (от партии "Наш Край"), Виктор Сехин, Павел Вовк, Виталий Голец, Елена Бродар (от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Марина Рейко, Ирина Соломаха, Виктор Бережной, Игорь Мандровный (от партии "Европейская Солидарность»).

Всего в выборах приняли участие 81 тысяча 214 избирателей.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

Как свидетельствуют экзит-полы, по результатам выборов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Винницы побеждают действующие мэры городов.

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Автор: Антонина Доломанжи