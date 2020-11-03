В горсовет от «Партии мира и развития» Нели Штепы попадает более 30 депутатов.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в горсовет Славянска.

Об этом свидетельствуют данные результатов голосование граждан на местных выборах 25 октября.

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Неля Штепа боролась за кресло городского головы, однако из-за нехватки голосов она не попадает во второй тур. За женщину проголосовали 4 596 местных жителей.

За пост мэра Славянска будут бороться кандидат от «ОПЗЖ» Павел Придворовый и действующий городской голова от «Оппозиционного блока» Вадим Лях.

В горсовет от «Партии мира и развития» Нели Штепы попадает более 30 депутатов.

Значительную поддержку получили также «Европейская солидарность», «Наш край», «Слуга народа», ВО «Батькивщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «За будущее» и «Оппозиционный блок».

Кто такая Неля Штепа

Неля Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича и входила в «Партию регионов». 11 июля 2014-го была задержана по подозрению в сепаратизме. Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и «защитить» ее якобы из-за давления боевиков.

В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала для женщины пожизненного срока заключения, однако уже в сентябре 2017 года суд выпустил Штепу под домашний арест.

По решению Европейского суда по правам человека Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины за «нарушение права на свободу».

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Автор: Яна Ставская