На предстоящих выборах кандидаты будут активно манипулировать экопроблемами, чтобы получить власть - политолог

На самом деле чистота воздуха или здоровье людей таким кандидатам абсолютно безразличны.

Политики будут активно манипулировать экологическими проблемами на ближайших местных выборах, которые запланированы на октябрь 2020 года, чтобы получить своеобразный пропуск во власть.

Такое мнение высказал политолог Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу.

«Думаю, что определенные политические силы точно будут обещать решить экологические проблемы. Особенно там, где эти проблемы стоят остро. Часто голосуют за мэра или депутатов, которые постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа в местный бюджет», - заявил Купыра.

При этом, уверен политолог, кандидаты из экологически загрязненных регионов Украины только эксплуатируют тему защиты окружающей среды, чтобы получить власть. На самом деле чистота воздуха или здоровья людей таким кандидатам абсолютно безразличны.

Учитывая это, Купыра советует избирателям не доверять политикам, которые к голосованиям пытаются заработать политические дивиденды, а после выборов сразу забывают о своих обещаниях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН