Появились данные исследования политических предпочтений украинцев в различных регионах.

Политическая партия "За будущее" является одним из лидеров избирательной гонки по местным выборам сразу в нескольких областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы рейтинг, проведенного в сентябре.

В частности, на Волыни политсила уверенно лидирует в партийном рейтинге в областной совет. Поддержать "За будущее" готовы 37,8% опрошенных жителей региона, которые определились со своим выбором и намерены голосовать. Этот показатель втрое превышает рейтинг провластной "Слуги народа", за которую высказались 12% респондентов. Партийную тройку Волыни замыкает "Европейская солидарность" с рейтингом 11,7%.

Среди местных политиков жители Волыни наиболее положительно оценили представителей партии "За майбутне" Игоря Палицу и Игоря Полищука.

В Ивано-Франковской области в тройку лидеров, по данным "Рейтинга", вошли "Свобода", "За будущее" и "Батькивщина". Их готовы поддержать соответственно 22%, 19,2% и 14,7% опрошенных социологами жителей региона. Наиболее популярными политиками у прикарпатцев являются Руслан Марцинкив (мэр Ивано-Франковска) и Александр Шевченко ("За будущее").

В Черкасской области наибольшую поддержку избирателей может получить также "За будущее". Социологи говорят, что рейтинг этой политсилы в регионе сейчас держится на уровне 21,5%. Далее идут "Слуга народа" (20,5%) и "Батькивщина" (12,1%). Наиболее рейтинговыми политиками среди жителей Черкасской области являются Анатолий Бондаренко и Антон Яценко, оба представляют "За будущее".

Что касается политических предпочтений жителей столичного региона, то они, по данным социологов, наиболее разносторонние. В настоящее время лидерство удерживает "Слуга народа" (25,4% опрошенных, которые определились с выбором и будут голосовать). Далее следуют "Батькивщина", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "За будущее". Наиболее рейтинговым политиком в Киевской области является Александр Дубинский ("Слуга народа").

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Автор: УНИАН