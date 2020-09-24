Проголосовать за партию готовы более трети опрошенных жителей региона.

Рейтинг партии" За будущее "в Волынской области втрое выше, чем у провластной "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-14 сентября в регионе.

Согласно их данным, поддержать "За будущее" 25 октября готовы 30,8% тех опрошенных, которые намерены голосовать и 37,8% тех, кто определился и будет голосовать. У провластной партии этот показатель в регионе составляет 9,8% и 12% соответственно. Тройку замыкает "Европейская солидарность" - 9,5% и 11,7% голосов опрошенных соответственно.

Среди политиков жители Волыни больше всего поддерживают председателя партии "За будущее" Игоря Палицу - положительное отношение к нему выразили 41% опрошенных. Вторая позиция у его однопартийца Игоря Полищука - к нему положительно или нейтрально относятся почти треть опрошенных.

Справка. Опрос в виде формализованного интервью (face-to-face) проводился среди жителей Волынской области в возрасте от 18 лет. Всего опросили 1600 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,4%.

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Автор: УНИАН