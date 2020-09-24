Социологи поделились результатами проведенного в регионе исследования.

Лидерами электоральных симпатий на Прикарпатье являются партии "Свобода", "За будущее" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в Ивано-Франковской области 10-14 сентября.

Согласно им, рейтинг "Свободы" в регионе составляет 16,6% среди тех, кто намерен голосовать и 22% - среди тех, кто определился и намерен голосовать. "За будущее" готовы поддержать 14,5% и 19,2% опрошенных соответственно, а у "Батькивщины" этот показатель достигает отметки в 11,1% и 14,7%.

Среди местных политиков прикарпатцы наиболее позитивно относятся к мэру Ивано-Франковска Руслана Марцинкиву и представителя партии "За будущее" Александру Шевченко - 49% и 41% позитивного отношения опрошенных соответственно.

Справка. Опрос в формате формализованного интервью проводился среди жителей области в возрасте от 18 лет. Всего опросили 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

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Автор: УНИАН