Самый высокий рейтинг среди местных политиков, по данным опроса, имеет Александр Дубинский.

Стало известно, какие политические партии поддерживают жители Киевской области накануне местных выборов.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 11-17 сентября.

В частности, провластную "Слугу народа" готовы поддержать 19,4% тех опрошенных, которые намерены голосовать, и 25,4% респондентов, которые определились со своим выбором. Вторую позицию занимает "Батькивщина" (11% и 14,5%). Далее идут "Евросолидарность" (9,3% и 12,2%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (6% и 7,9%). В пятерку также вошла партия "За будущее" - ее готовы поддержать 6% респондентов, которые определились и намерены голосовать.

Среди политиков региона наибольшую поддержку имеет Александр Дубинский ("Слуга народа"). Положительное или нейтральное отношение к нему выразили почти треть опрошенных. В тройку лидеров также вошли Александр Качный (ОПЗЖ) и Ярослав Москаленко ("За будущее").

Справка. Опрос проводился методом личного формализованного интервью. Возраст респондентов - от 18 лет. Всего опросили 1200 человек, статистическая погрешность не превышает 2,8%.

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Автор: УНИАН