Местные выборы: ЦИК просит Раду устранить проблемы по проведению подготовки

В Центризбиркоме подчеркивают, что нерешенность этих вопросов создает проблемы организационного характера как для администраторов выборов, так и для потенциальных субъектов избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия призывает Верховную Раду урегулировать вопрос административно-территориальной и нормативно-правовой основы местных выборов 25 октября.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦИК заявлении.

"Подготовка к местным выборам в Украине в 2020 году проходит в уникально сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности. Это обусловлено принятием нового Избирательного кодекса Украины, которым предусмотрено, в частности проведение местных выборов на основе новых избирательных систем, в условиях карантина и с непредсказуемостью эпидемиологической ситуации осенью, проблемами финансирования, незавершенностью реформы административно-территориального устройства и внесением изменений в Избирательный кодекс Украины", - заявляют в комиссии.

В ЦИК подчеркивают, что до сих пор остается проблемным вопрос правовой определенности в вопросах административно-территориальной и нормативно-правовой основы местных выборов 25 октября, что создает ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для потенциальных субъектов избирательного процесса.

ЦИК подчеркивает, что принятие законопроекта о внесении изменений в некоторые законы о совершенствовании избирательного законодательства (№ 3485), который находится на завершающей стадии рассмотрения Верховной Рады, устраняет ряд правовых пробелов, противоречий и несогласований, а также совершенствует правовое регулирование избирательного процесса и упрощает отдельные избирательные процедуры.

Это, по мнению Центризбиркома, особенно актуально в условиях применения довольно сложной в администрировании пропорциональной избирательной системы с открытыми списками на выборах в местные советы разного уровня, да еще и на новой административно-территориальной основе.

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"Проект постановления об образовании и ликвидации районов (№ 3650) фактически предусматривает значительное укрупнение районов, что существенно повлияет на осуществление отдельных избирательных процедур при организации подготовки и проведения местных выборов. Так, например, в случае его принятия в состав ряда новообразованных районов будут входить более 700 избирательных участков, а следовательно, соответствующие районные избирательные комиссии должны будут обеспечивать как образование соответствующего количества участковых комиссий, так и администрирование избирательного процесса на них. Такая нагрузка создает серьезные риски относительно надлежащей организации избирательного процесса и требует соответствующей корректировки избирательного законодательства", - объясняют в ЦИК.

В комиссии также подчеркивают, что рассинхронизированность принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесении изменений в Избирательный кодекс могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам.

Кроме того, отмечается, что дальнейшее промедление с принятием законопроекта № 3485 может привести к невозможности осуществления отдельных процедур, направленных на подготовку к местным выборам 25 октября. Ведь, например, в соответствии с положениями этого законопроекта представление кандидатур в ЦИК для формирования соответствующих теризбиркомов продлится с 26 июля по 5 августа.

"Обращаем особое внимание, что в случае непринятия решения об образовании новых районов необходимо будет вносить коррективы, в частности в избирательное законодательство, поскольку по решению правительства отдельные новообразованные громады относятся согласно действующему административно-территориальному устройству в разных районах, что повлечет значительные проблемы проведения выборов в районные советы, поскольку организационно невозможно будет отнести территорию таких громад к конкретному району. Это приведет к неопределенности относительно образования округов, организации голосования, транспортировки избирательной документации, установления итогов и результатов голосования в таких громадах и районах", - заявляют в ЦИК.

Центризбирком призывает Верховную Раду "как можно скорее урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Согласно документу, выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся.

Вместе с тем, Верховная Рада сегодня снова сняла с рассмотрения правительственный проект постановления об образовании и ликвидации районов, которым предусмотрено образовать в Крыму и областях 129 (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей) районов и ликвидировать существующие 490 районов.

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