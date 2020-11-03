Авторы сюжета отмечают, что к власти добрались не только старые коррупционеры, но и сторонники «русского мира».

По всей стране в местные советы баллотировались куча кумовьев, братьев и сватов известных, а нередко и скомпрометированных политиков.

Об этом говорится в сюжете Гроші.

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Так, в Харьковский горсовет баллотировалась дочь заместителя облсовета – 23-летняя миллионерша – Мария Скоробагач. Журналисты заподозрили, что семья местного чиновника скрывает настоящие состояния и не вносит их в декларацию.

Во Львовской области на выборы шел брат главного политтехнолога Порошенко Юрий Гринив, которого связывают с коррупцией, а в Киевсовет, говорят журналисты, проходит "серый кардинал" БПП Сергей Березенко.

В то же время депутат от "ОПЗЖ" и "теневой мэр столицы" Вадим Столар отправил депутатом в Киевсовет свою помощницу Юлию Уласик. Туда же, вероятнее всего, проходит обвиняемый в дерибане столичной земли Сергей Крымчак.

Авторы сюжета отмечают, что к власти добрались не только старые коррупционеры, но и сторонники «русского мира».

Например, на Востоке депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" может стать Андрей Лесик, которого в 2017 году обвиняли в посягательстве на территориальную целостность. Мужчина призвал не поддерживать военных и делать новые "народные республики". В мэрию он взял с собой судью, который вскоре после скандала 2017-го выпустил его из-под ареста.

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Автор: УНИАН