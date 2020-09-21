Участники конференции Одесской областной организации политической партии «Наш край» поддержали кандидатуру Евгения Червоненко на пост мэра Одессы. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Как сообщает «Наш край», в ходе конференции были утверждены списки кандидатов в депутаты советов всех уровней Одесчины. Также участники конференции поддержали кандидатуру Евгения Червоненко на пост городского главы Одессы от партии «Наш край».

«Одесса – это город, у которого есть хозяин на сегодня с сомнительной репутацией, с очень сомнительной и сомнительными делами. Здесь нужны хозяйственники, а хозяйственникам нужен план. Люди устали от комиксов, клоунад и хотят дел. Необходимо выбрать команду хозяйственников и профессионалов», – заявил Евгений Червоненко.

Также на собрании была принята и утверждена программа партии, которая состоит из 12 шагов, направленных на реальное улучшение жизни людей, комфортный быт и социальное и культурное благосостояние.

«Нам есть с чем и для чего идти на выборы, так как впереди много работы и эту работу должны выполнять профессионалы, люди, по-настоящему болеющие за свой родной край, знающие о проблемах на местах и возможностях их решения. Будущее регионов — в руках людей, которые там живут, то есть в руках каждого из нас, и победа будет за нами, так как только хозяйственники могут спасти, развить и приумножить богатство наших громад, районов и регионов», — заявил сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Украины Антон Киссе.

Как отметил Киссе, партия «Наш край» была создана именно в Одессе, и за короткий срок объединила все регионы Украины. Пятилетняя деятельность депутатов и членов партии ознаменована серьезными результатами – ремонт международных и региональных дорожных магистралей, запуск переправы «Орловка-Исакча», ремонт многочисленных объектов инфраструктуры.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН