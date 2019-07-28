ЦИК приняла протоколы с "мокрыми печатями" из 194 окружных комиссий

В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Центральная избирательная комиссия Украины 27 июля приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах еще 11 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 11 ОИО: № 76 (Запорожская область), № 100 (Кировоградская область), № 105 (Луганская область), № 118, 125 (Львовская область), № 127 (Николаевская область), № 138 (Одесская область), № 180 (Харьковская область), № 195 (Черкасская область), № 203 (Черновицкая область), № 207 (Черниговская область).

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Таким образом, по состоянию на 27 июля Центризбирком принял протоколы об итогах голосования ОИК 194 ОИО.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОИО № 27 № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 с пометкой "Уточненный".

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 14 № 21 № 89, № 92, № 93, № 132, № 143, № 193, № 217 с пометкой "Уточненный" до 29 июля, а ОИК ОИО № 18 № 34, № 50, № 52, № 59, № 96, № 107, № 114, № 137 - до 30 июля.

В заседании ЦИК объявлен перерыв.